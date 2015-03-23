Доллар на мировых торгах обвалился под влиянием итогов совещания ФРС

Курс доллара на мировых торгах в понедельник, 23 марта, снижается под влиянием итогов совещания ФРС США, заставивших инвесторов усомниться в том, что центробанк повысит процентные ставки уже в июне, передает Reuters.

Читайте такжеНацбанк вернулся к укреплению курса гривниИндекс доллара к корзине шести основных валют уже упал на 0,04 процента до 97,870, а против иены доллар подешевел на 0,08 процента до 119,93 иены. Евро снизился на 0,06 процента до $1,0814.

На прошлой неделе индекс доллара упал до 96,628 по сравнению с отмеченным 13 марта 12-летним пиком 100,390, так как после выхода заявления ФРС и пресс-конференции главы регулятора Джанет Йеллен инвесторы решили, что ФРС начнет повышать процентные ставки позднее и будет делать это медленнее, чем предполагали экономисты.

В частности, Йеллен сказала, что ФРС "отмечает, что рост экспорта замедлился; одной из причин, вероятно, стало укрепление доллара".

Валюты стран-производителей сырья растут: австралийский доллар поднялся на 0,41 процента до $0,7807, а новозеландский доллар - на 0,73 процента до $0,7623.

Читайте такжеЦентробанк США считает, что американская экономика растет уверенными темпамиРынки ждут выступления председателя Европейского центробанка Марио Драги в одном из комитетов Европарламента, предполагая, что он затронет тему Греции и начатого центробанком количественного смягчения.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сегодня совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Чиновники Евросоюза, Германии и ЕЦБ открыто говорят о риске выхода Греции из еврозоны.