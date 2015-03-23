The Financial Times: в МВФ не ожидают, что Киев вернет Москве долг до конца года

Как отмечают эксперты британской газеты Financial Times, выплата российского долга в полном объеме не предусмотрена планом кредитной программы для Украины.

«Правительство Украины ведет непростые переговоры с международными кредиторами по реструктуризации внешней задолженности в объеме 15 млрд долл., и это является частью пакета финансовой помощи для разорванной войной страны, – отмечает Financial Times. – План МВФ также предполагает работу с кредиторами в части реструктуризации. И эта работа включает также переговоры с Россией, которой надо выплатить 3 млрд долл. в декабре».

В то же время эксперты Financial Times отмечают, что решение о выплате или невыплате российского долга не является окончательным, причем как со стороны правительства, так и со стороны МВФ, который может вынести свои оценки по вопросу реструктуризации. «Пока МВФ не делал предположений по вопросу долга, и сейчас это вопрос украинских властей определять объем и условия долговых операций», – отмечает Financial Times.

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Как сообщал УНИАН, Минфин впервые огласил планы по реструктуризации части госдолга в ходе обсуждения новой программы кредитования экономики с Международным валютным фондом. МВФ одобрил программу для Украины 11 марта. Объем финансирования составит 17,5 млрд долл., срок - 4 года. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Министр финансов Наталия Яресько заявила, что украинское правительство с 13 марта начнет консультации с держателями части суверенного долга с целью улучшить структуру этого долга. По ее словам, эти переговоры могут продлиться несколько месяцев, минимум до мая, а объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. При этом общая задолженность по госбондам – порядка 17 млрд долл. Объем долга, который Украина должна выплатить в 2015 году, составляет 11 млрд долл. Общий объем госдолга – порядка 70 млрд долл.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина допускает различные варианты реструктуризации, вплоть до списания части долга, а также предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из этих групп.

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton как один из основных частных держателей украинских евробондов возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры о реструктуризации. При этом кредиторы сразу же отметили, что переговоры обещают быть жесткими и проблематичными, особенно в свете переговоров с Россией. Москва уже обратила внимание, что не готова к реструктуризации долга. Однако министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что каких-то специальных предложений к отдельным кредиторам, включая Россию, не будет.