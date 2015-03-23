Гривня на межбанке торгуется на уровне 23,33 за доллар

В понедельник, 23 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,75/23,33 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,54/25,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3810/0,3920 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,1743 грн/долл., к этому часу было заключено 8 соглашений на сумму 3,54 млн долл.