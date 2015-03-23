Гривня на межбанке торгуется на уровне 23,33 за доллар
12:26, 23 марта 2015Финансы
1892
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,54/25,18 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни составил 23,1743 грн/долл. / Фото dt.ua
В понедельник, 23 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,75/23,33 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,54/25,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3810/0,3920 грн/рубль.
Читайте такжеНацбанк вернулся к укреплению курса гривни
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,1743 грн/долл., к этому часу было заключено 8 соглашений на сумму 3,54 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter