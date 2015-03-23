Европарламент 25 марта будет решать вопрос о 1,8 миллиарда евро помощи Украине

Европейский парламент в среду, 25 марта, примет решение предоставлять ли Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщила заместитель спикера Европарламента Марджори Ван Ден Брук, передает собственный корреспондент УНИАН.

По ее словам, в рамках пленарного заседания депутаты также обсудят Европейскую политику соседства.

Читайте такжеУкраина рассчитывает провести инвестиционную конференцию 28 апреля

Кроме того, в рамках заседания комитета по вопросам безопасности и обороны, которое состоится во вторник, пройдет дискуссия с участием лидера крымских татар Рефата Чубарова.

Как сообщал УНИАН, комитет Европейского парламента 19 марта принял решение одобрить предложение Еврокомиссии по предоставлению макрофинансовой помощи Украине в размере 1,8 млрд евро.