В России готовят налоговые послабления для нефтяников

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены Госдумой и поддержаны правительством. Издание уточняет, что законопроект касается производителей нефтепродуктов, алкоголя и табака, но в первую очередь от нововведения выиграют нефтяники.

С начала года правительство РФ решило значительно ускорить процесс возмещения средств экспортерам, чтобы помочь компаниям сохранять приемлемый уровень оборотных средств в условиях кризиса. В частности, чтобы получить вычет по НДС, не нужно больше предъявлять документы, подтверждающие экспорт.

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Сейчас для экспортеров установлена нулевая ставка по НДС, помимо этого они освобождаются от уплаты акцизов. Но для того чтобы добиться возмещения налога, необходимо пройти проверку, что занимает полгода. Получить деньги в ускоренном порядке можно, лишь представив банковскую гарантию.

Исключение из этого правила делается для крупнейших российских налогоплательщиков, у которых НДС, акцизы, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых за три календарных года (без налогов, связанных с экспортом) превышают в общей сложности 10 миллиардов рублей. Однако при возмещении акцизов крупнейшие налогоплательщики не имеют таких привилегий.