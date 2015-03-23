Гонтарева снова вызвала Ющенко и Стельмаха на борьбу с кризисом

В Национальном банке снова состоялось совещание председателей НБУ разных времен с нынешним руководством регулятора.

Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

Ключевой темой встречи стала финансовая стабильность страны. Участники совещания считают, что первым результатом совместной работы должен стать план стабилизации банковской системы и активное участие в антикризисной программе Национального банка.

"Вместе с бывшими руководителями обсуждали бюджетную ситуацию в стране, пути легализации теневой части экономики, возможности возобновления кредитования. С помощью аналитиков НБУ будут проводиться исследования относительно последствий военных действий для экономики страны и их влияния на банковскую систему", - сообщает Нацбанк.

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Председатель НБУ Валерия Гонтарева предложила участникам совещания принять участие в углубленном анализе монетарной политики Национального банка и выработке практических рекомендаций.

Бывшие главы Нацбанка Степан Кубов, Виктор Ющенко, Владимир Стельмах и экс-заместитель председателя НБУ в начале 90-х Борис Марков предложили свое видение актуальных решений Национального банка в нынешних условиях.