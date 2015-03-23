Fitch снизило рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Долгосрочные рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне «ССС», - говорится в сообщении. – Снижение рейтингов означает, что Fitch считает возможным, но не неизбежным, дефолт по внешним обязательствам для обоих банков».

В Fitch отмечают, что предположение о дефолте основывается на том, что 13 марта текущего года министр финансов Украины Наталья Яресько предложила внести бонды банков в перечень бумаг, подлежащих реструктуризации. ««Укрэксимбанк» имеет две группы бондов – со сроком погашения 27 апреля 2015 года на 750 млн долл и со сроком погашения 22 января 2018 года на сумму 600 млн долл. «Ощадбанк» имеет бонды со сроком погашения в марте 2016 года на сумму 700 млн дол, и со сроком погашения 20 марта 2018 года на 500 млн долл., - отметили в Fitch. – Банки должны сделать публичное объявление о возможной реструктуризации, если она рассматривается».

При этом в агентстве отметили, что «Ощадбанк» осуществил регулярный купонный платеж по своим бондам, запланированный на март 2015 года.

Пока, как подчеркивают аналитики, информации о возможной реструктуризации нет, однако с ее появлением рейтинги банков будут понижены – до «С» и затем до уровня «RD» (ограниченного дефолта) на фоне итогов переговоров по реструктуризации.

«Рейтинги банков могут остаться на нынешнем уровне или даже повыситься в случае, если реструктуризация бондов банков пройдет вне процесса общей реструктуризации госдолга страны», - отметили в Fitch.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках проведения переговоров по реструктуризации части государственного долгав объеме порядка 15 млрд долл. (при общем объеме госдолга в 70 млрд долл) допускает различные варианты реструктуризации - вплоть до списания части долга, а также предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Минфин впервые огласил планы по реструктуризации части госдолга в ходе обсуждения новой программы кредитования экономики с Международным валютным фондом. МВФ одобрил программу для Украины 11 марта. Объем финансирования составит 17,5 млрд долл., срок - 4 года. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры о реструктуризации части суверенного долга объемом.

Заместитель директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Пол Роукинз отмечал, что процесс переговоров по реструктуризации долга является крайне важным. И по мере проведения переговоров, отметил Роукинз, суверенный рейтинг Украины, по версии Fitch, будет пересмотрен и понижен вплоть до преддефолтного уровня, поскольку в случае достижения договоренности, кредиторы не получат свои вложения. В то же время, и «стрижки» не будет. Вероятнее всего, правительство предложил вариант «нового расписания» долговых платежей, предположил Роукинз.

При этом он обратил внимание, что снижение рейтингов станет, скорее техническим шагом, в целом экономика страны покажет лучшие результаты, чем в 2014 году.