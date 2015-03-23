Нацбанк продолжает укреплять гривню

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 23 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2314.9873 (с 20 марта – 2319.0613);

100 евро – 2494.6303 (с 20 марта – 2476.0618);

10 российских рублей – 3.8561 (с 20 марта – 3.8760).

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Как сообщал УНИАН, фундаментальный уровень валютного курса по программе с Международным валютным фондом составляет от 20 до 22 грн/долл.

«Это расчетный уровень, этот уровень на сегодняшний день находится в нашей программе с Международным валютным фондом. Вы знаете, что курс, который заложен в бюджет, у нас на уровне 21,70, то есть мы этот уровень видим где-то от 20 до 22», - заявляла глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.