Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс безналичного доллара на текущей неделе может колебаться в диапазоне 21,5–23,5 грн, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Читайте такжеНацбанк вернулся к укреплению курса гривниОни подчеркивают, что ключевым основанием для данного прогноза выступают ожидания сохранения ограничений на валютном рынке. При этом предполагается, что НБУ будет дозировано пускать на рынок покупателей, а это будет приводить к перманентным всплескам спроса и повышению курса. В то же время следует отметить наличие у регулятора запаса прочности для стабилизации ситуации на межбанке, и не только благодаря административным мерам, но и рыночным механизмам.

Негативным для рынка может стать дестабилизация ситуации на Донбассе, политические риски или негативная информация в отношении возможной реструктуризации госдолга. Снятие ограничений на валютном рынке может вновь подорвать стабильность и отправить курс к отметке 30 грн за доллар.

В то же время, реальный сектор экономики продолжает спад. Промышленность в феврале сократилась относительно аналогичного периода прошлого года на 22,5%, розничные продажи – на 21,8%, строительство – на 31,2%.

Вероятно, наличный рынок останется на более высоких уровнях относительно межбанка в силу ограничений. В базовом сценарии ожидается сохранение широкого спреда, при этом цена продажи на текущей неделе может составить 25–27 грн за доллар.

Опираясь на базовые предположения по динамике курса доллара и сохранение валютной пары евро/доллар вблизи уровня 1,05, курс продажи наличного евро на текущей неделе может составить 26,5–28,6 грн.

Читайте такжеПервый замглавы НБУ Писарук: С нами нельзя договориться «по понятиям»Движение гривни относительно российского рубля на текущей неделе будет формироваться под влиянием динамики курса доллара к гривне. Диапазон колебания курса наличного рубля может составить 0,42-0,45 грн.