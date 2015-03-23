Украинцам через два-три месяца будут разрешать забирать вклады из банков без ограничений

Национальный банк Украины начнет процесс постепенной отмены ограничений по депозитам после очистки банковской системы на горизонте в два-три месяца.

Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в интервью УНИАН.

По его словам, после очистки банковской системы НБУ намерен работать над восстановлением доверия к банковской системе, для чего нужно дать возможность вкладчикам пользоваться своими деньгами.

«Ограничения по депозитам, введенные как вынужденная мера, доверию не способствуют. Отменить ограничения нужно, и мы это сделаем, но до этого нужно было немного расчистить банковскую систему от банков-«зомби», которые не готовы поддерживать свою ликвидность. После разработаем план отмены ограничений - мы думаем об этом уже сейчас. На горизонте два-три месяца мы начнем это делать», - сказал Писарук.

Читайте такжеС начала года украинцы забрали из банков уже 18 млрд гривень депозитов

Он подчеркнул, что отмена ограничений будет основным элементом восстановления доверия к банковской системе.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 20 марта признал неплатежеспособными еще 2 банка - «Астра Банк» и банк «Киевская Русь». В 2014 году НБУ признал неплатежеспособными 33 банка, с начала этого года количество неплатежеспособных банков с учетом последних решений составляет 13.

В ходе очередного выступления в парламенте глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что отток депозитов из банков составил 126 млрд грн в прошлом году и вырос еще на 18 млрд грн в январе-феврале этого года.

По оценкам банкиров, основными факторами продолжающегося оттока вкладов является продолжение противостояний на востоке Украины и низкий уровень доверия к банковской системе ввиду массового банкротства банков.