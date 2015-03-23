Глава фискальной службы Билоус подал в отставку и Кабмин принял ее

Глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус подал в отставку и представил свое решение премьер-министру Арсению Яценюку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Билоус заявил лично в ходе заседания правительства.

«Я принял решение подать в отставку», - сказал Билоус.

Кабинет министров Украины принял отставку Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Кроме того, он поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал Яресько на проведение конкурсов 2 недели.

«Правительство по результатам служебного расследования принимает решение об увольнении первого заместителя главы ГФС - руководителя налоговой милиции Хоменко, заместителя главы ГФС, ответственного за таможню, – Макаренко, - сказал Яценюк . – Мы также уважаем заявление главы ГФС (об отставке - УНИАН) и принимаем заявление об отставке главы Госфискальной службы Игоря Билоуса».

Говоря о дальнейших шагах, премьер отметил: «Я поручаю министру финансов возглавить конкурсную комиссию по отбору и подаче на мое рассмотрение кандидатуры нового главы ГФС. Срок – 2 недели. В самые краткие сроки, вместе с представителями бизнеса, бизнес-ассоциаций, Минфин должен провести открытую, публичную конкурсную процедуру», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести глубокое расследование в отношении деятельности руководства Государственной фискальной службы с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством. Расследование началось с 25 февраля. На время проведения расследования руководство ГФС было отстранено от выполнения своих обязанностей.

Такое решение правительства Яценюк объяснил обращением предпринимателей, которые утверждают, что система работы фискального ведомства осталась прежней и весьма коррупционной.

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При этом Яценюк обратился к местным руководителям налоговых органов, отметив, что они несут такую же ответственность, как и центральное руководство ГФС. Он обратил особое внимание на необходимость борьбы с «организованными преступными группировками с участием представителей службы безопасности, таможенников, прокуроров, милиционеров, которые занимаются отмыванием денег, крышеванием таможни и созданием схем, приводящих к разграблению страны, которая находится в состоянии войны».

В то же время Яценюк подчеркнул, что руководство ГФС может доказать эффективность своей работы, если она есть.

Комментируя принятое правительством решение, глава ГФС Игорь Билоус назвал его «неожиданным», но пообещал, что фискальные органы будут работать в обычном режиме и проведение расследования не отразится на процессе администрирования налогов и сборов Украины, и по итогам февраля ГФС выполнит индикативный план Министерства финансов относительно доходный статей госбюджета.

Государственная фискальная служба Украины была создана весной 2014 года на базе ликвидированного Министерства доходов и сборов.