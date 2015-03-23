Яценюк приказал найти нового главу фискальной службы за две недели

Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Кроме того, он поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал Яресько на проведение конкурсов 2 недели.

«Правительство по результатам служебного расследования принимает решение об увольнении первого заместителя главы ГФС - руководителя налоговой милиции Хоменко, заместителя главы ГФС, ответственного за таможню, – Макаренко, - сказал Яценюк . – Мы также уважаем заявление главы ГФС (об отставке - УНИАН) и принимаем заявление об отставке главы Госфискальной службы Игоря Билоуса».

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Говоря о дальнейших шагах, премьер отметил: «Я поручаю министру финансов возглавить конкурсную комиссию по отбору и подаче на мое рассмотрение кандидатуры нового главы ГФС. Срок – 2 недели. В самые краткие сроки, вместе с представителями бизнеса, бизнес-ассоциаций, Минфин должен провести открытую, публичную конкурсную процедуру», - сказал он.

Ранее Правительственная комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы, созданная по предложению премьер-министра Арсения Яценюка, завершила свою работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса, и рекомендовала правительству оставить в должности главу службы – Игоря Билоуса и уволить его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших соответственно налоговую милицию и таможню. Однако о своей отставке объявил и глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус. Правительство приняло его отставку и уволило по предложению комиссии заместителей Билоуса.