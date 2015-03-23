Гривня на межбанке укрепилась до 23,18 за доллар
18:04, 23 марта 2015Финансы
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Украинская валюта усиливает позиции на межбанковском рынке.
REUTERS
В понедельник, 23 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,90/23,18 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,03/25,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3890/0,3950 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,1481 грн/долл., к этому часу было заключено 227 соглашений на 124,40 млн долл.
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