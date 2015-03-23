Кабмин уволил из фискальной службы кураторов таможни и налоговой милиции

Кабинет министров Украины уволил заместителей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство по результатам служебного расследования принимает решение об увольнении первого заместителя главы ГФС - руководителя налоговой милиции Хоменко, заместителя главы ГФС, ответственного за таможню, – Макаренко, - сказал Яценюк . – Мы также уважаем заявление главы ГФС (об отставке - УНИАН) и принимаем заявление об отставке главы Госфискальной службы Игоря Билоуса».

В свою очередь, глава правительственной комиссии по расследованию деятельности руководства ГФС, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что комиссия рекомендовала правительству оставить в должности главу службы – Игоря Билоуса и уволить его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню соответственно.

Он сообщил, что в ходе работы комиссия получила порядка 250 жалоб от бизнеса, провела интервью с руководителями наиболее «сложных» таможен и налоговых инспекций. В результате работы комиссия установила нарушение вертикали управления Финслужбой со стороны руководства ведомства, выявила неэффективную работу в сфере борьбы с коррупцией, а также засвидетельствовала полное отсутствие командной работы в управлении ведомством.

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«По результатам работы комиссии был составлен акт со следующими предложениями. Первое – уволить с занимаемых должностей первого заместителя главы ГФС Хоменко и заместителя главы ГФС Макаренко. Второе – восстановить в должности главу ГФС Билоуса с условием презентации в месячный срок плана реформирования Фискальной службы и реализации такого плана за 6 месяцев, и потом принять окончательное кадровое решение», - сказал Абромавичус.

Он также отметил, что комиссия рекомендовала Кабмину увеличить количество заместителей главы ГФС до 4 человек с правом главы самому формировать свою команду и самому осуществлять управление налоговой милицией и таможней.

«Также мы предлагаем подчинить ГФС в сферу управления Минфина, передать материалы расследования в правоохранительные органы и создать несколько рабочих групп с привлечением правоохранительных органов по противодействию контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров», - сказал Абромавичус.

Он также отметил, что по решению комиссии Кабмину предложено отдать функцию разъяснения налогового законодательства только Министерству финансов, а в самой Фискальной службе провести ротацию всех руководителей подразделений.

«Рекомендуем также раскрыть информацию по реестру так называемых «рисковых» предприятий и обнародовать информацию по возвращению НДС», - подчеркнул министр.