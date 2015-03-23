Процесс очистки банковской системы Украины продлится еще два-три месяца – НБУ

Процесс очистки банковской системы Украины от неплатежеспособных банков продлится еще два-три месяца, заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в интервью УНИАН.

По словам чиновника, на сегодняшний день НБУ проделал большую часть работы по очистке банковской системы, и результат зависит не только от действий регулятора, но и от политических событий, развития ситуации на востоке страны.

«При условии относительной стабилизации, как сейчас, мы близки к завершению процесса. Если вы посмотрите на перечень банков, которые за последний год ушли с рынка, то убедитесь, что основные проблемные банки уже в Фонде гарантирования. Это еще не все, безусловно. Процесс очистки продлится еще месяца два-три», - сказал Писарук.

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В то же время, он пояснил, что речь идет прежде всего о первой-второй группах банков и в дальнейшем возможны еще банкротства более мелких банков, что не будет оказывать влияния на банковскую систему.

«Возьмите развитые страны – банкротства банков происходят регулярно. Это естественный процесс. Основное системное влияние оказывают крупные банки – первая-вторая группы. Мы вычистим проблемы в этих группах, дальше все проще», – добавил Писарук.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 20 марта признал неплатежеспособными еще 2 банка - «Астра Банк» и банк «Киевская Русь». В 2014 году НБУ признал неплатежеспособными 33 банка, с начала этого года количество неплатежеспособных банков с учетом последних решений составляет 13.

В ходе очередного выступления в парламенте глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что отток депозитов из банков составил 126 млрд грн в прошлом году и вырос еще на 18 млрд грн в январе-феврале этого года.

По оценкам банкиров, основными факторами оттока вкладов является продолжение противостояний на востоке Украины и низкий уровень доверия к банковской системе ввиду массового банкротства банков.

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