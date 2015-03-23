Отток вкладов из банков может прекратиться к середине этого года – первый замглавы НБУ

Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам чиновника, отток вкладов из банков пока продолжается, поскольку вкладчики нервничают из-за падения банков и существующих ограничений по депозитам.

«Эти проблемы мы и решаем. Падающие банки - очисткой, которую скоро закончим. Ограничения будем отменять. Первая реакция на отмену ограничений будет «наконец-то» - народ начнет вынимать деньги. Но потом, когда не останется свободных депозитных ячеек и когда станет очевидно, что дома держать деньги страшно и неприбыльно, а при этом банки перестанут падать – деньги понесут в надежные банки. Думаю, отток вкладов прекратится уже к середине этого года», - сказал Писарук.

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Также он отметил, что украинские банки в целом страдают от оттока вкладов больше банков с иностранным капиталом, но в процессе очистки банковской системы регулятор намерен поддерживать кредитами рефинансирования «нормальные» банки. «В том числе наша задача в процессе очистки системы понять, какие из них нормальные. Мы заставляем их капитализироваться, генерировать ликвидность за счет управления собственным балансом. Тех, кто это делает, мы поддерживаем кредитами рефинансирования», - добавил Писарук.

Как сообщал УНИАН, в ходе очередного выступления в парламенте глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что отток депозитов из банков составил 126 млрд грн в прошлом году и вырос еще на 18 млрд грн в январе-феврале этого года.

По оценкам банкиров, основными факторами продолжающегося оттока вкладов является продолжение противостояний на востоке Украины и низкий уровень доверия к банковской системе ввиду массового банкротства банков.

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