В НБУ хотят раскрыть реальных собственников украинских банков уже в этом году

Национальный банк Украины рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной, сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Количество людей, которые к нам пришли и признались, что являются реальными собственниками банков, исчисляется десятками. Не десять и даже не двадцать, а достаточно много. Мы со всеми работаем. Уверен, что в этом году нам удастся в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной», - сказал Писарук.

По его словам, прозрачность структуры собственности банков является ключевым элементом стабильности банковской системы. «Когда не знаешь, кто стоит за банком, невозможно работать с ним по докапитализации, обеспечению финансовой стабильности. Наша задача – определить реальных владельцев, источники происхождения их средств, способны ли они поддерживать свой банк, распутать клубки структур собственности, которые спрятались в слоях офшоров разных юрисдикций», - добавил Писарук.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков 2 марта в рамках пакета предварительных мер для одобрения новой программы с Международным валютным фондом.

Закон, в частности, устанавливает уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

Ранее глава департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко сообщал, что Нацбанк инициировал изменения в законодательство, чтобы обязать банки раскрыть всех акционеров в цепочке структуры собственности банка вплоть до последнего физического лица.