Яресько: G7 и G20 должны увеличить помощь Украине

Об этом министр финансов Украины Наталья Яресько заявила в интервью Financial Times, передает РБК-Украина.

По ее словам, Киеву требуется гораздо больше чем 25 млрд долл., полученных от МВФ и других стран.

"Всем важно понять, что сейчас отличное время проинвестировать в страну, которая жила и умирала ради принципов свободы и демократии, за европейские ценности", - сказала Яресько.

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"Я твердо уверена, что G7 и G20 должны теперь оказывать Украине еще большую помощь", - добавила она.

По ее словам, решение МВФ выделить в ближайшие четыре года Украине 40 млрд долл. поможет стабилизировать банковскую систему страны, однако эти выплаты должны быть лишь первым шагом в предоставлении финансовой помощи Киеву.