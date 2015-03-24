В России из-за углубления кризиса мошенничество с банковскими кредитами бьет рекорды

В России в феврале отмечена рекордная доля кредитных заявок с подозрением на мошенничество - 2,74%, увеличение по сравнению с февралем 2014-го почти в три раза, пишут "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Читайте такжеУкраина с 1 апреля перестанет покупать газ у России Согласно отчету бюро, в феврале был поставлен абсолютный рекорд за всё время ведения статистики, отражающей активность мошенников в отношении банков (с 2012 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2013 года — тогда доля заявок с подозрением на мошенничество составила 2%. После этого значение показателя планомерно снижалось и на протяжении всего 2014 года уже не превышало 1,2%. Но с начала 2015 года отмечен резкий подъем доли кредитных заявок c подозрением на мошенничество: в январе показатель вырос в полтора раза, достигнув 1,69% (или 27,6 тыс. заявок), а в феврале — еще более рекордный рост — до 2,74% (или 37,3 тыс. заявок).

Как указал гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский, резкая активизация мошенников на кредитном рынке характерна для периодов нестабильной экономической ситуации.

"Увеличение количества заявок с подозрением на мошенничество связано прежде всего с ухудшением входящей популяции заявителей. В ситуации ужесточения рисковых политик банков граждане в попытке получить заемные средства любым способом идут на неправомерные действия, в частности фальсифицируя данные о себе", - указал Зеленский.

Читайте такжеПрезидент Эстонии: из-за неэффективности санкций против РФ Европе нужен план "Б"Старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Сергей Алин добавил, что на текущий момент ситуация на рынке труда довольно сложная, хороших предложений по трудоустройству крайне мало, что может двигать ряд граждан на такие вот схемы получения кредита.

По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, усложнение финансовой ситуации в стране всегда увеличивает количество мошеннических действий, особенно в отношении банков.