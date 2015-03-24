Российский рубль падает вслед за нефтью

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 17 копеек до отметки 58,91 рубля, евро прибавил 10 копеек до 64,37 рубля, сообщает ТАСС.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,6% до $55,6 за баррель.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился на 0,2% до 1599,55 пункта.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть падают на фоне заявлений министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими.

Он сказал, что нефть уже никогда не будет стоить 100 долларов и что дорогая нефть не в интересах ОПЕК.