Кабмин назначил временного главу фискальной службы

Кабинет министров Украины назначил директора координационно-мониторингового департамента Государственной фискальной службы Максима Мокляка исполняющим обязанности главы ГФС.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной фискальной службы Украины, выполнение обязанностей председателя указанной службы на директора координационно-мониторингового департамента Государственной фискальной службы Украины Мокляка Максима Владимировича», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

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Ранее правительственная комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы, созданная по предложению премьер-министра Арсения Яценюка, завершила свою работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса, и рекомендовала правительству оставить в должности главу службы – Игоря Билоуса и уволить его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших соответственно налоговую милицию и таможню.

Однако о своей отставке объявил и глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус. Правительство приняло его отставку и уволило по предложению комиссии заместителей Билоуса.