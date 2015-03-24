Реформа налоговой или борьба с ветряными мельницами

Кабинет министров уволил руководство Государственной фискальной службы Украины. Решение было очевидным, и о нем заговорили сразу же, стоило премьеру Яценюку инициировать служебное расследование в отношении деятельности управленческой команды ГФС.

Яценюк сделал это в конце февраля - на специальном селекторном совещании в здании Фискальной службы. Говорил «по сути», а главное - «в лоб». Заявил тогда, что в украинской «налоговой», коррупция давно стала притчей во языцех. И к лучшему ничего не изменилось. Бизнес стонет, а налоговое давление не покидает топ-5 главных проблем развития инвестдеятельности в стране. «И по вечерам вы еще немного шьете», - цитировал глава правительства «бородатый» анекдот, явно намекая на то, что работа налоговиков и таможенников по-прежнему вызывает много вопросов.

Причем все «вопросы» Яценюк рекомендовал тогда сформулировать, задокументировать и направить специальной межведомственной Комиссии, в которую вошли три десятка чиновников, народных депутатов, экспертов и представителей общественности, готовых расследовать все факты налоговых и таможенных злоупотреблений самым тщательным образом.

И пока Комиссия собирала факты, руководство ГФС собирало вещи, готовясь покинуть свои кабинеты «по первому требованию». Даром, что посидеть в них главе ГФС Игорю Билоусу и двум его заместителям по налоговой милиции и таможне – Владимиру Хоменко и Анатолию Макаренко - довелось не так уж долго: без малого год.

Но войти в историю украинской экономики «менеджерами-реформаторами» ни Билоус, ни его заместители толком не успели. Отчасти, по объективным причинам: попросту не хватило времени что-либо изменить. Отчасти, по субъективным. В Украине десятилетиями складывался стереотип о том, что руководители налоговой и таможни – фигуры, скорее политические, «близкие к первым лицам» и защищающие, в первую очередь, интересы «первых лиц», а уже потом они простые труженики, работающие на благо наполнения доходной части бюджета.

Этот стереотип и сейчас сработал, несмотря на то, что Билоус, например, пришел в ГФС из бизнеса, имел реноме успешного инвестбанкира и «ставленника» профильной бизнес-ассоциации. Именно Билоус был первым крупным чиновником, который выиграл первый кадровый конкурс, организованный Кабмином Яценюка.

Но то ли стены кабинетные «повлияли», то ли система «перемолола» - спустя год после назначения Билоусу не оставалось ничего, кроме как подать прошение об отставке, которую Яценюк принял в течение 5 минут, потому что «ситуация требовала» - бизнес же стонет! За время работы Комиссии по расследованию «настонал» на 20 с лишним тысяч страниц жалоб и предложений!

Правда, конкретики в этих страницах, как сказал министр экономразвития Айварас Абромавичус, немного. Реальных случаев нарушения прав и свобод предпринимателей набралось аж на две сотни, и те - «с натяжкой». И это, заметьте, по всей стране, в которой налоговое давление, напомню, входит в перечень основных проблем предпринимательской деятельности! Тут, конечно, не мешало бы уточнить, у бизнеса: как же допустили столь показательную халатность в выполнении поручений премьер-министра? Ведь на каждом собрании больших бизнесменов только и слышно, что забот полон рот, что «обложили» со всех сторон. Но как до дела дошло. То ли забот не стало, то ли рот не так уж полон оказался, то ли «обкладывали» не там и не те, и лучше об этом не упоминать вовсе…

А пока в стране объявлен новый конкурс на новое руководство ГФС. Увидим, надо полагать, новые лица, услышим новые имена. По предложению межведомственной комиссии, новый глава ГФС получит не двух, а четырех замов, но при этом сам лично будет курировать и налоговую, и таможню и налоговую милицию, отчитываясь о своей работе напрямую министру финансов.

«Новеньких» назовут уже через две недели. Но смогут ли они что-то изменить? Смогут ли они перемолоть систему или система «в паре» с вечно жалующимся бизнесом перемелет и их? Вопрос не праздный. Ведь одно дело бороться с коррупцией и внутренней бюрократией, а другое – менять психологию людей. И тут еще неизвестно, что сложнее: не давать взятки, не брать взятки или искоренить очереди ходоков в чиновничьи приемные? Тех самых, которые при случае потом громче всех кричат: «Бабушка, волки!». И стонут, требуя от руководства страны все новые и новые «жертвы».

Олеся Сафронова