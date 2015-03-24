«Ощадбанк» объясняет снижение своего рейтинга низкими рейтингами Украины

«Ощадбанк» объясняет снижение агентством Fitch рейтинга банка до уровня «СС» с «ССС» низкими суверенными рейтингами страны, сообщила пресс-служба банка.

«Действие Fitch привело рейтинг «Ощадбанка» в соответствие с суверенным рейтингом страны», - говорится в сообщении.

Банк отмечает, что действие Fitch относительно рейтинга финучреждения как эмитента ценных бумаг в иностранной валюте никак не связано с текущей работой банка и его финансовым состоянием.

«Это действие не влияет на способность банка выполнять обязательства перед вкладчиками», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство 20 марта Fitch Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте крупнейших украинских государственных банков «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» до уровня «СС» с «ССС» и не исключает их дефолта в свете предстоящей реструктуризации госдолга.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в феврале понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС».