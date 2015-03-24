Гривня на межбанке подешевела до 23,35 за доллар

Во вторник, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,05/23,35, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,27/25,60, по отношению к российскому рублю – 0,3950/0,4000.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 23,2361 грн/долл., к этому часу было заключено 61 соглашение на сумму 35,87 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке укрепились до 22,90/23,18 на закрытии торгов с 22,75/23,33 в середине дня.