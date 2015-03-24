Нацбанк сегодня решил снизить официальный курс гривни

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 24 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2328.7844 (с 23 марта – 2314.9873);

100 евро – 2541.1695 (с 23 марта – 2494.6303);

10 российских рублей – 3.9175 (с 23 марта – 3.8561).

Читайте такжеГривня на межбанке подешевела до 23,35 за долларКак сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,05/23,35.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 23,2361 грн/долл., к этому часу было заключено 61 соглашение на сумму 35,87 млн долл.