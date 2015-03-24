ПРООН выделит Украине деньги на восстановление Донбасса
Организация по вопросам развития при ООН намерена выделить Украине 316 млн евро макрофинансовой помощи на преодоление последствий войны на Донбассе.
Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. "Вместе с Программой развития ООН (ПРООН), мы составили конкретный план реагирования на ситуацию в Украине. И нам дополнительно ООН готова направить 316 млн евро", - сказал Геннадий Зубко, добавив, что средства будут направлены на преодоления последствий гуманитарного кризиса на востоке Украины.
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Вице-премьер напомнил, что Украина совместно с Всемирным банком, ЕС и ПРООН разработала оценку потребности средств в восстановлении восточных областей. Причем речь идет не только о районах Донецкой и Луганской областей, но также о Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Вице-премьер также обратил внимание, что средства ПРООН могут поступить в Украину уже к концу апреля - ко времени проведения большой международной конференции в поддержку реформ в Украине.