ПРООН выделит Украине деньги на восстановление Донбасса

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. "Вместе с Программой развития ООН (ПРООН), мы составили конкретный план реагирования на ситуацию в Украине. И нам дополнительно ООН готова направить 316 млн евро", - сказал Геннадий Зубко, добавив, что средства будут направлены на преодоления последствий гуманитарного кризиса на востоке Украины.

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Вице-премьер напомнил, что Украина совместно с Всемирным банком, ЕС и ПРООН разработала оценку потребности средств в восстановлении восточных областей. Причем речь идет не только о районах Донецкой и Луганской областей, но также о Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Вице-премьер также обратил внимание, что средства ПРООН могут поступить в Украину уже к концу апреля - ко времени проведения большой международной конференции в поддержку реформ в Украине.