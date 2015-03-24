Яресько ожидает падения ВВП в первом квартале на 7-10%

Министерство финансов ожидает падения ВВП Украины по итогам первого квартала текущего года на уровне 7-10% на фоне непрекращающихся боевых действий на востоке и общего падения экономики страны, сообщила в интервью Bloomberg министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Ситуация на востоке страны оказывает колоссальное давление на общую экономическую ситуацию. Первый квартал для нас был крайне сложным. Полагаю, падение ВВП составит «минус» 7-10%», - сказала Яресько.

Она подчеркнула, что риски возобновления полномасштабных боевых действий остаются самыми опасными для страны. «Война уже нанесла тяжелейший урон экономике. Мы потеряли тысячи людей. Каждый день войны стоит бюджету страны 5 млн долл.», - сказала министр.

При этом Яресько добавила, что падение промышленного производства на оккупированной территории – в Донецкой и Луганской областях – по итогам первого квартала составит порядка 90%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год по сравнению с предыдущим годом составило 6,8%. Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины оценивало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в 7%, Национальный банк – в 6,7%.

Прогноз на 2015 год от международных организаций предполагает падение экономики Украины в среднем на 5-5,5%. В то же время Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%.

При этом падение экспорта в 2015 году при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.), импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% – до 60 млрд долл., импорта – на 10,7%, до 63 млрд долл.

Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 трлн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.