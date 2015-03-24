Порошенко создал Совет по финансовой стабильности

Соответствующий указ № 170/2015 опубликован на президентском сайте.

Совет образуется в составе председателя Национального банка Украины, министра финансов, председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директора - распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, заместителя председателя Нацбанка, определенного председателем НБУ, заместителя министра финансов, определенного министром финансов, которые участвуют в его работе на общественных началах.

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Сопредседателями совета являются по должностям председатель Нацбанка и министр финансов, которые определяют порядок работы совета, созывают и председательствуют по очереди на его заседаниях, подписывают документы от имени совета в порядке, определенном регламентом деятельности совета.

Совет по финансовой стабильности призван выявлять, анализировать и осуществлять оценку и мониторинг текущих и потенциальных внешних и внутренних угроз и системных рисков для финансовой системы государства с целью выявления признаков неустойчивого финансового положения банковской системы, а также обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и финансовой системы государства.

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Совет осуществляет подготовку рекомендаций по минимизации системных рисков, угрожающих стабильности банковской и финансовой системы государства и разрабатывает эффективные механизмы сотрудничества и координации действий по обеспечению финансовой стабильности государства, в том числе по совершенствованию законодательного регулирования в этой сфере.

Совет взаимодействует в установленном порядке с международными организациями, в частности с Европейским советом по системным рискам, Банком международных расчетов, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским центральным банком, Международной ассоциацией страховщиков депозитов, Европейским форумом страховщиков депозитов и соответствующими органами иностранных государств по вопросам, относящимся к его компетенции.