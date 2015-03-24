Нацбанк прогнозирует рост монетарной базы на 27-35%

Об этом говорится в прогнозе монетарных показателей НБУ, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, прирост денежной массы в рамках трех сценариев развития на 2015 год ожидается на уровне 19,3%, 23,8% и 33,4%.

В дальнейшем НБУ прогнозирует прирост монетарной базы по трем сценариям на 12,8%, 13,1% и 12,2% в 2016 году; на 14,6%, 13,7% и 10,8% в 2017 году.

Прирост денежной массы по этим сценариям ожидается на 15,8%, 17,5% и 14,3% в 2016 году; на 18,5%, 17,4% и 11,8% в 2017 году.

По информации НБУ, расчет монетарных показателей основывается на прогнозе макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2015-2017 годы по трем сценариям, утверждённым постановлением Кабмина от 27 августа №404 в редакции постановления от 14 февраля №76.

Одновременно Нацбанк отмечает, что данные показатели могут быть пересмотрены при обновлении макропрогнозов правительства, параметров госбюджета или существенном изменении внешнеэкономических условий.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%.

При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.), импорта – 22% (55 млрд долл.).

Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.