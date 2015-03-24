Украинцам пообещали доллар по 22-24 гривни в течение четырех лет

Проведение реформ, прописанных в программе сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, наряду с разумными административными мерами позволит удержать курс национальной валюты на фундаментальном уровне 22-24 грн за доллар в течение ближайших четырех лет, сказала в интервью Bloomberg министр финансов Украины Наталья Яресько.

По мнению Яресько, принятые правительством и Нацбанком административные меры позволили существенно уменьшить спекуляции и мошенничество на валютном рынке, а также в значительной степени успокоили его. «И сейчас курс гривни находится на фундаментальном уровне. И я рассчитываю, что по мере выполнения программы с МВФ, по мере реформирования экономики в целом, мы сможем сохранить курс», - сказала министр.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

Согласно программе реформ фонда, курс гривни должен сохраняться в коридоре 22-24 грн за доллар вплоть до 2020 года.

С момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке для импортеров и повышения учетной ставки до 30% годовых гривня менее чем за две недели укрепилась по отношению к доллару до 21,7 грн/долл., что соответствует прогнозному уровню по новой программе с МВФ и заложенному в госбюджете на 2015 год.