Украинские госбанки могут подключиться к реструктуризации

Государственные банки в рамках процесса реструктуризации внешних долгов Украины могут также начать процесс реструктуризации, в ходе которого предложат держателям своих еврооблигаций пересмотреть условия их выпуска, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин напоминает, что письмом о намерениях в адрес Международного валютного фонда Украина взяла на себя обязательства провести консультации с владельцами долга госсектора с целью улучшения его среднесрочной экономической приемлемости.

«В рамках этого процесса государственные банки могут начать процесс реструктуризации, в ходе которого предложат держателям своих еврооблигаций пересмотреть условия их выпуска», - говорится в сообщении.

Минфин подчеркивает, что проведение госбанками реструктуризации своих внешних долговых обязательств никоим образом не влияет на их способность выполнять обязательства перед владельцами депозитов и других обязательств.

В частности, последнее действие международного рейтингового агентства Fitch по «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку» как эмитентам валютных ценных бумаг не связано с текущей работой банков и их финансовым состоянием.

Ссылаясь на заявление Fitch, Минфин поясняет, что понижение рейтингов вызвано заявлением Минфина от 13 марта о реструктуризации госдолга и возможной реструктуризации местного долга по внешним заимствованиям, а также внешних займов госсектора экономики, в том числе госбанков.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство 20 марта Fitch Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте крупнейших украинских государственных банков «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» до уровня «СС» с «ССС» и не исключает их дефолта в свете предстоящей реструктуризации госдолга.

Государственный «Ощадбанк» объяснил снижение рейтинга низкими суверенными рейтингами страны, которое никак не связано с текущей работой банка и его финансовым состоянием.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в феврале понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС».