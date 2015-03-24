Гривня опустилась на межбанке до 23,65 за доллар

Во вторник, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,63/25,82 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4070/0,4100 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,3638 грн/долл., к этому часу было заключено 233 соглашения на 189,93 млн долл.