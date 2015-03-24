Отток капитала из России ускоряется – за месяц ушло $15 миллиардов

Чистый отток капитала из России в феврале, по предварительным данным, увеличился до 15 миллиардов долларов против 9 миллиардов долларов в январе, сообщил Внешэкономбанк (ВЭБ), передает Прайм.

"По нашей предварительной оценке, чистый отток капитала в феврале увеличился до 15 миллиардов долларов против 9 миллиардов долларов в январе. Это достаточно высокий уровень, учитывая то, что население перестает быть активным игроком на валютном рынке", - сообщил зампред ВЭБа Андрей Клепач.

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"Снижение инвестиций в январе-феврале пока недостаточно отражает изменившиеся условия. Мы ожидаем, что их спад усилится в ближайшие месяцы, принимая во внимание ограничительные ставки по новым займам, высокий уровень неопределенности и пик платежей по внешним займам", - считает он.

В понедельник, 23 марта, глава Минфина Антон Силуанов заявил в Госдуме, что отток капитала из РФ в текущем году составит 70-90 миллиардов долларов.

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Официальный прогноз МЭР по оттоку капитала в этом году составляет 115 миллиардов долларов, однако глава ведомства Алексей Улюкаев говорил, что, по последним оценкам, отток будет ниже - менее 100 миллиардов долларов.