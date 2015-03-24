Яресько: для второго транша МВФ нужно договориться о реструктуризации долгов

Об этом сообщила в интервью Bloomberg министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Нам нужно завершить переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности уже к концу мая, – сказала она. – Если мы не достигнем договоренности, мы не сможем выполнить свои внешние обязательства, мы окажемся вне программы МВФ».

При этом Яресько отметила, что пока Украина не имеет некоего общего сценария и предложения для всех кредиторов и допускает разные варианты реструктуризации долга - отсрочку платежей, списание долга или сокращение купонных выплат.

«Но пока, по итогам уже проведенных переговоров, я уверена, что мы найдем понимание. В конце концов, это наш общий интерес. Конечно, хотелось бы достичь такого решения, которое в последствии позволит нам вернуться на международные рынки заимствования. Программа МВФ предполагает, что мы сможем вернуться на рынки заемного капитала уже в 2017 году», - отметила Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Минфин впервые огласил планы по реструктуризации части госдолга в ходе обсуждения новой программы кредитования экономики с Международным валютным фондом. МВФ одобрил программу для Украины 11 марта. Объем финансирования составит 17,5 млрд долл., срок - 4 года. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Второй транш Украина рассчитывает получить по итогам работы второй оценочной миссии, которая приедет в Киев 15 июня. Расчетный объем транша составляет 1,6 млрд долл., однако в Минфине допускают, что его размер может быть увеличен до 5 млрд долл.

Правительство начало консультации с держателями части суверенного долга с целью улучшить структуру этого долга 13 марта. Объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. При этом общая задолженность по госбондам – около 17 млрд долл. Объем долга, который Украина должна выплатить в 2015 году, составляет 11 млрд долл. Общий объем госдолга – порядка 70 млрд долл.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из этих групп.

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton как один из основных частных держателей украинских евробондов возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры о реструктуризации. При этом кредиторы сразу же отметили, что переговоры обещают быть жесткими и проблематичными, особенно в свете переговоров с Россией. Москва уже заявила, что не готова к реструктуризации долга. Однако министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что каких-то специальных предложений к отдельным кредиторам, включая Россию, не будет.