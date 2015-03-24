Министр финансов прогнозирует инфляцию ниже 10% в следующем году

Инфляция в Украине, которая по итогам 2014 года составила более 28% и ускорилась к февралю 2015 года в годовом выражении до 34,5%, вернется к однозначным показателям (менее 10%) уже в 2016 году, сказала в интервью Bloomberg министр финансов Украины Наталья Яресько.

«На данный момент мы видим глубокую девальвацию гривни, которая существенно раздувает инфляцию. Второй фактор – рост тарифов и необходимость переформатирования финансовой помощи от нашего монополиста НАК «Нафтогаз Украины» домохозяйствам. Это тоже приводит к росту цен, - сказала она. – Но я уверена, что уже в 2016 году мы вернемся к однозначным показателям».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в феврале 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с январем 2015 года ускорилась до 5,3% с 3,1%. В годовом выражении (против февраля 2014 года) инфляция ускорилась до 34,5% с 28,5%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении больше всего выросли цены на фрукты – на 86,9%, яйца - на 80,5%, канализацию – на 74,8%, природный газ – на 62,8%.

Ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины в 2015 году до 5,5% при инфляции порядка 27%. При этом, по прогнозам МВФ, показатели инфляции вернутся на уровень менее 10% в 2017-2018 годах.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.