Moody's понизило рейтинг Украины до преддефолтного с негативным прогнозом

Нынешний рейтинг на отметке Ca, что на ступеньку ниже от предыдущего Caa3, передает Радио Свобода.

При этом, заявляет агентство, прогноз по-прежнему остается негативный.

Главным фактором снижения является значительная вероятность того, что внешние частные кредиторы понесут значительные потери в результате воплощения плана правительства Украины реструктуризировать значительную часть своих еврооблигаций, срок выплаты по которым истекает.

Кроме того, под реструктуризацию должны были бы попасть внешние долги предприятий с государственными гарантиями и некоторых других государственных предприятий, а также еврооблигации, выданные городом Киевом, говорится в сообщении.

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А негативный прогноз отражает ожидания агентства, что уровни внешнего и правительственного долгов Украины будут оставаться очень высокими, несмотря на реструктуризацию и планы осуществлять реформы, сообщили в Moody's.

Одновременно агентство понизило и некоторые другие рейтинги, касающиеся Украины.