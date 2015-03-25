Moody's понизило рейтинг Украины до преддефолтного с негативным прогнозом
Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный суверенный рейтинг до «высоко спекулятивного», что лишь на одну ступень выше уровня дефолта.
Нынешний рейтинг на отметке Ca, что на ступеньку ниже от предыдущего Caa3, передает Радио Свобода.
При этом, заявляет агентство, прогноз по-прежнему остается негативный.
Главным фактором снижения является значительная вероятность того, что внешние частные кредиторы понесут значительные потери в результате воплощения плана правительства Украины реструктуризировать значительную часть своих еврооблигаций, срок выплаты по которым истекает.
Кроме того, под реструктуризацию должны были бы попасть внешние долги предприятий с государственными гарантиями и некоторых других государственных предприятий, а также еврооблигации, выданные городом Киевом, говорится в сообщении.
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А негативный прогноз отражает ожидания агентства, что уровни внешнего и правительственного долгов Украины будут оставаться очень высокими, несмотря на реструктуризацию и планы осуществлять реформы, сообщили в Moody's.
Одновременно агентство понизило и некоторые другие рейтинги, касающиеся Украины.