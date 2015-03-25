Путин назначил экс-главу МВД Украины Захарченко экспертом по инвестициям в Госдуме

Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко включен в состав экспертного совета комитета Госдумы по собственности, где будет курировать вопросы защиты имущественных интересов российских инвесторов за рубежом. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Сергей Гаврилов.

Напомним, 21 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины отправила в отставку Виталия Захарченко. По данным СМИ, в тот же день экс-министр покинул территорию страны. 28 февраля 2014 г. Генеральная прокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать Захарченко как человека, подозреваемого в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля. 4 марта он был объявлен в розыск. В январе 2015 года стало известно, что Захарченко принял российское гражданство, при этом он заявил, что не собирается отказываться от украинского гражданства. Евросоюз, США и Канада включили Захарченко в списки высокопоставленных украинских чиновников, против которых были введены санкции.

Читайте такжеГрибаускайте: Санкции могут быть усилены при отсутствии полного выполнения Минских соглашений По словам Гаврилова, бывший украинский чиновник будет оказывать экспертную помощь при разработке законов, направленных на защиту российских инвестиций, и содействовать возврату незаконно выведенных капиталов из России.

"Президент России Владимир Путин в своем послании отметил необходимость усиления правовой защиты российских капиталовложений и собственности за рубежом, — заявил «Известиям» Сергей Гаврилов. — В рамках деятельности экспертного совета комитета работу над соответствующими законодательными инициативами предложено поручить Виталию Захарченко, который в настоящее время ведет активную деятельность в госкорпорации «Ростех».

Читайте такжеПрезидент Эстонии: из-за неэффективности санкций против РФ Европе нужен план "Б"В настоящее время Захарченко работает советником российской государственной компании «Ростех». В январе экс-министр презентовал в оккупированном Россией Севастополе благотворительный фонд «Юго-Восток». Сам он занял в нем должность президента. По его словам, фонд будет заниматься помощью бывшим правоохранителям, которые пострадали во время Евромайдана в Киеве. Тогда же Захарченко сообщил, что не имеет в России политических амбиций и намерен сконцентрироваться на благотворительности.