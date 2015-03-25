В России дешевеют доллар и евро

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 25 марта, курс доллара достиг минимума с начала 2015 года: по состоянию на 11:00 американская валюта торговалась у отметки 57,07 руб., тогда как минимальное значение с начала года было показано в первый день торгов 5 января, когда за доллар давали 57,51 руб., передает РБК.

За день до этого, 24 марта, минимум 2015 года обновила европейская валюта. Тогда на минимуме курс евро снизился до 62,928 руб., что стало самым низким показателем с 2 декабря 2014 года.

Официальный курс доллара на 25 марта определен ЦБ в 58,771 руб., что стало наименьшим показателем с 1 января 2015 года. Одновременно с этим официальный курс евро вырос на 19,52 коп. — с 25 марта он установлен на уровне 64,3425 руб.

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Как ранее сообщил эксперт «БКС Экспресс» Иван Копейкин, снижение курса доллара к другим валютам связано со стабильностью цен на нефть. «В качестве основного риска остается лишь напряженная ситуация в Украине, которая в любой момент может обостриться и спровоцировать ослабление российской валюты. Таким образом, в целом позитив для рубля сохраняется, и его постепенное укрепление в ближайшее время может сохраниться», — рассказал эксперт.

Сегодня утром нефть марки Brent торгуется на три цента ниже отметки $55/барр. В течение февраля цена на нефть поднималась до $63/барр., однако с середины месяца началось ее снижение, а во второй половине марта цена на Brent стабилизировалась в коридоре $52,5–$56,8/барр.