Поступления в местные бюджеты выросли на четверть – до 13 миллиардов

За январь-февраль 2015 года в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 12,952 млрд грн, что на 2,548 млрд грн, или на 24,5%, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 12,1% до 6,768 млрд грн, платы за землю – на 16,8% до 2,006 млрд грн.

От налога на недвижимость за этот период поступило 21,2 млн грн, от акцизного налога – 541,5 млн грн.

Также сообщается, что на 1 марта 2015 года местные бюджеты получили 23,494 млрд грн трансфертов, что составляет 92,6% плановых ассигнований на этот период.

Ранее Минфин сообщал, что доходная часть госбюджета Украины по итогам января-февраля 2015 года выполнена в полном объеме, за исключением перечислений от Национального банка Украины.

Читайте такжеЯресько заявила о реальности финансовой децентрализации в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.