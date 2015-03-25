Гривня на межбанке торгуется по 23,63 за доллар

В среду, 25 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,50/23,63.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,74/25,89, по отношению к российскому рублю – 0,4130/0,4160.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 23,6085 грн/долл., к этому часу было заключено 38 соглашений на сумму 14,34 млн долл.