Нацбанк хочет дать банкам 4 года «передышки» для восстановления

Национальный банк инициирует изменения в законодательстве, согласно которым банки за нарушения ряда нормативов до 1 января 2019 года не будут признаваться проблемными и неплатежеспособными, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, регулятор, в частности, предложил внести изменения в статью 8 Закона Украины "О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков".

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Законопроектом предусмотрено право Нацбанка не относить банк к категории проблемных и неплатежеспособных, если уменьшение размера регулятивного капитала, значение норматива его достаточности (адекватности), нормативов текущей и краткосрочной ликвидности, увеличение объема негативно классифицированных активов банка были вызваны ростом после 6 февраля 2014 года курса иностранных валют к национальной валюте Украины или формированием резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям после этой даты.

В сообщении указывается, что законопроект был разработан регулятором и по его инициативе внесен народными депутатами на рассмотрение Верховной Рады Украины 20 марта 2015.

Также сообщается, что все нормы законопроекта были согласованы с Международным валютным фондом.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в феврале своим постановлением обязал банки провести оценку по всем активным банковским операциям с учетом всех событий и обстоятельств, которые могут повлиять на своевременность и полноту погашения долга, и сформировать резервы по этим рискам в полном объеме по уровню риска на 1 марта 2015 года. Одновременно НБУ принял решение не применять к банкам меры воздействия за нарушения ряда экономических нормативов, связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом курса иностранных валют к гривне после 6 февраля 2014 года или формированием резервов после этой даты.