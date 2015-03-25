Нацбанк сегодня опустил курс гривни еще на 27 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 25 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2355.7021 (с 24 марта – 2328.7844);

100 евро – 2579.4938 (с 24 марта – 2541.1695);

10 российских рублей – 4.0083 (с 24 марта – 3.9175).

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталья Яресько сказала в интервью Bloomberg, что проведение реформ, прописанных в программе сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, наряду с разумными административными мерами позволит удержать курс национальной валюты на фундаментальном уровне 22-24 грн за доллар в течение ближайших четырех лет.