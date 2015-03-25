Еврокомиссия: Украина в апреле получит дополнительные 250 миллионов евро

В апреле Украина получит дополнительные 250 млн евро макрофинансовой помощи в рамках существующих программ Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе по Украине, распространенном Еврокомиссией в рамках отчета относительно Европейской политики соседства.

Украина получила 1,360 млрд евро макрофинансового займа в 2014 году и должна получить дополнительные 250 млн евро в апреле 2015 года, «должна выполняться программа МВФ и должны быть выполнены политические условия», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что в 2014 году финансирование ЕС в рамках инструментов Европейской политики соседства составило 365 млн евро, что является самой большой суммой, когда-либо выделенной Украине.

«Это является ответом на насущную необходимость стабилизации украинской экономики, с основным контрактом построения государства, для решения краткосрочных экономических проблем и подготовки к реформе в контексте политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», - отмечается в документе.

Еврокомиссия констатирует, что в свете разворачивающихся событий было трудно заранее определить фокус помощи ЕС на несколько лет. «Именно поэтому на сегодняшний день помощь ЕС предоставляется в форме ежегодных специальных мер», - объясняет Еврокомиссия.

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Согласно приведенным данным, Украина также получила гуманитарную помощь на сумму 139 млн евро и 2 млн евро в рамках тематических программ по развитию гражданского общества и местных органов власти.

«Все вместе взятые меры в ближайшие годы могут привести к общей поддержки в размере, по меньшей мере, 11 млрд евро из бюджета ЕС и европейских международных финансовых институтов», - отмечает Еврокомиссия.

Кроме того, в докладе напоминается, что Европейский парламент и Европейский совет обсуждают предложение Еврокомиссии выделить Украине в 2015-2016 годах дополнительно 1,8 млрд евро помощи.