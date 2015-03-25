Украина может получить первые 600 миллионов евро от ЕС в начале лета

В случае положительного голосования Европарламентом за выделение макрофинансовой поддержки Украины в размере 1,8 млрд евро, первый транш в размере 600 млн евро может поступить уже в начале лета.

Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции перед началом обсуждения и голосования соответствующего вопроса сообщил докладчик Габриэлиус Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis, европейские народники, Литва), передает собственный корреспондент УНИАН.

"Сегодня Европейский парламент напишет небольшую часть европейской истории, когда он будет голосовать по крупнейшему пакету финансовой поддержки стране, которая не является членом ЕС. Мы предоставляем 1,8 млрд евро Украине, которые должны быть выплачены в три транша, и если сегодня мы проголосуем "за", это означает, что первый транш в размере 600 млн будет направлен Украине в начале лета ", - сказал он.

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Ландсбергис подчеркнул, что этот пакет будет использован для того, чтобы сбалансировать бюджет и помочь Украине стабилизировать экономику, выплатить текущие долги. "Очень сильный и политический сигнал. Голосование в комитете по вопросам международной торговли, комитете по иностранным делам показывает, что самые большие группы парламента едины в своей поддержке этого финансового пакета. Это сильный политический сигнал не только Украине, что Европа оказывает поддержку, но также это сильный сигнал тем странам, которые ищут нашего раскола в вопросе помощи Украине. Я надеюсь, что мои коллеги поддержат этот доклад, и мы пошлем хороший сигнал Украине ", - подчеркнул депутат ЕП.