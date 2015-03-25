Гривня на межбанке упала уже до 23,75 за доллар

В среду, 25 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,75.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,77/26,04, по отношению к российскому рублю – 0,41/0,42.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,4915 грн/долл., к этому часу было заключено 228 соглашений на 180,68 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,65.