Гривня на межбанке упала уже до 23,75 за доллар
17:47, 25 марта 2015Финансы
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Украинская валюта за день снизилась по отношению к американской на 10 копеек.
Гривня продолжает падать / profi-forex.org
В среду, 25 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,75.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,77/26,04, по отношению к российскому рублю – 0,41/0,42.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,4915 грн/долл., к этому часу было заключено 228 соглашений на 180,68 млн долл.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,50/23,65.
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