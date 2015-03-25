Министр экономики России оценил падение ВВП страны в 1,5% за два месяца
19:38, 25 марта 2015Финансы
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Согласно опросу Рейтер, ВВП России сократился в феврале на 2,1%.
REUTERS
ВВП России снизился в январе-феврале на 1,5 процента.
Как пишет Рейтер, об этом сказал министр экономики РФ Алексей Улюкаев журналистам в среду.
"Пока мы находимся в рамках 1,5 процента снижения. Это оценка за январь-февраль", - сказал он.
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Минэкономразвития в феврале третий раз за полгода ухудшило макропрогноз, ожидая спада ВВП на 3,0 процента в 2015 году по сравнению с ростом на 0,6 процента в прошлом году.
Согласно опросу Рейтер, ВВП РФ сократился в феврале на 2,1 процента, а в 2015 году упадет более чем на 4 процента.
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