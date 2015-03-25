Европарламент поддержал предоставление Украине 1,8 миллиардов евро помощи

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято в рамках пленарного заседания Европарламента по результатам обсуждения доклада Габриэлиуса Ландсбергиса.

За проголосовали 492 депутата, против - 107, воздержались - 13.

«Европейский парламент, принимая предложение Европейской комиссии, принял свою позицию в первом чтении», - отмечается в докладе.

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Таким образом, для вступления в силу решения о выделении Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи остается последний этап - принятие его Советом ЕС, что может быть сделано на любом заседании.

Как сообщал УНИАН, комитет Европейского парламента 19 марта одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,8 млрд евро.