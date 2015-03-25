Порошенко подписал закон о лицензировании



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Закон № 222-VIII от 2 марта 2015 регулирует общественные отношения в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, определяет исключительный перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, устанавливает унифицированный порядок их лицензирования, надзор и контроль в сфере лицензирования, ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

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Закон существенно упрощает порядок получения лицензий, уменьшает количество видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, что позволит повысить рейтинг Украины по классификации Всемирного банка из-за образования благоприятных условий развития предпринимательства и роста инвестиционной привлекательности Украины.

Заместитель Главы Администрации Президента, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив, комментируя закон, отметил: «Принятие этого Закона является очень важным для бизнеса и для экономики Украины в целом. Закон существенно ограничит возможности для коррупции в сфере лицензирования, будет способствовать повышению позиций Украины в международных рейтингах, а также стимулировать развитие предпринимательства и поступление инвестиций в экономику», подчеркивается в сообщении.