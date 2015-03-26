Российский депутат предлагает штрафовать платежные системы за необслуживание клиентов

В случае принятия документа нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей.

Автором законопроекта выступит член Совета Федерации Евгений Тарло. "Законодательство о национальной платежной системе настолько путаное и непонятное, что защищает только права платежных систем, но никак не защищает права граждан и владельцев кредитных карточек", - заявил он ТАСС, подчеркнув, что российские суды отказывают гражданам в возмещении ущерба от прекращения обслуживания по инициативе оператора платежной системы и ссылаются при этом на указ Президента США о введении санкций против России.

"Это совершенно дикая и недопустимая ситуация", - уверен парламентарий.

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Тарло предлагает закрепить в договорах об оказании услуг платежных систем возможность клиенту прямо обращаться с претензиями к платежной системе, разработать перечень оснований для прекращения оказания услуг по инициативе оператора, а также установить ответственность операторов платежных систем или операторов услуг платежной инфраструктуры за убытки, причиненные необоснованным приостановлением или прекращением обслуживания электронного средства платежа клиента участника платежной системы по инициативе этих операторов.

За нарушение порядка оказания услуг платежных систем предлагается установить административную ответственность в виде штрафа для должностных лиц оператора услуг платежной инфраструктуры в размере от ста тысяч до 1 млн рублей.