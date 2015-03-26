Райффайзенбанк уходит с рынка автокредитования России и закроет бизнес еще в 15 городах

Райффайзенбанк уйдет с рынка автокредитованияв России и до 30 октября закроет бизнес в 15 городах, об этом заявил в Вене предправления Raiffeisenbank International (RBI) Карл Севельда, пишут "Ведомости".

В России группа будет и далее оптимизировать сеть – для Райффайзенбанка не имеет большого смысла заниматься банкингом в отдаленных регионах. Всего банк закроет 34 филиала.

Читайте такжеРоссияне за год вывели из банков 1,3 триллиона рублейВ конце февраля Райффайзенбанк объявил о закрытии всех офисов на Дальнем Востоке, на этот регион в 2014 г. пришлось менее 1% его доходов. Кредитный портфель физлиц и компаний сегмента малого и микробизнеса на Дальнем Востоке объемом в 3,5 млрд руб. он в апреле передаст Азиатско-Тихоокеанскому банку.

С 25 марта Райффайзенбанк не выдает и не рефинансирует автокредиты.

В 2014 г. RBI получила 493 млн евро убытка против 557 млн евро чистой прибыли годом ранее, следует из отчета группы. В 2015 г. RBI ждут большие траты (примерно 550 млн евро) на сокращение активов и реструктуризацию бизнеса в Центральной и Восточной Европе, а следовательно, убытки.

Читайте такжеУкраина с 1 апреля перестанет покупать газ у России Среди проблемных стран RBI выделяет Россию. Группа ожидает существенного снижения доходов от российского бизнеса в 2015 г., заявил финансовый директор группы Мартин Грюлль. «Падение уже составило 29%. Часть пришлась на IV квартал 2014 г., что не сильно отразилось на отчетности, основной эффект от падения придется на 2015 г.», – сказал он. Грюлль также допускает, что у российского банка может ухудшиться ситуация с покрытием кредитных рисков по сравнению с 2014 г.

После оптимизации доля российского бизнеса для RBI может сократиться c 11–12% до 10%, уточнил Севельда. Продажа подразделения в Польше и сокращение присутствия в России повысят коэффициент достаточности капитала первого уровня до 12% к концу 2017 г. (сейчас 10%), рассчитывает он.